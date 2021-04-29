МИД РФ: Москва изучает данные о военном конфликте между Киргизией и Таджикистаном

Москва, 29 апреля. Россия начала изучать информацию о ситуации на границе между Киргизией и Таджикистаном, заявили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что киргизские и таджикские войска начали перестрелку. Власти Киргизии провели экстренное совещание с правительством по поводу военного конфликта с Таджикистаном. В Бишкеке уже создана рабочая группа по урегулированию ситуации на границе.

Также сообщается, что отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло». Такие действия стали ответом Бишкека на открытие огня со стороны Таджикистана, заявил председатель пресс-центра Государственной погранслужбы Киргизии.