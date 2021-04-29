Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае написали «Диктант Победы»

Чита, 29 апреля. Акция «Диктант Победы», посвященная Великой Отечественной войне, прошла в воинских частях и соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, в ходе диктанта участники отвечали на вопросы, посвященные как военной истории, так и литературным и художественным произведениям о войне. Занятия проходили в форме тестирования, в вопросах нужно было выбрать один из четырех вариантов ответа за максимально короткое время. Для проведения акции в Забайкалье развернули более десяти площадок.

Данный исторический диктант на тему событий ВОВ не только охватывает всю территорию России, но и является международным проектом. Его целью заявлено поднять интерес у школьников, молодежи и других граждан России и зарубежья к теме героического подвига наших предков.

Ранее сообщалось, что акцию «Диктант Победы» также провели в Приморье на борту учебного парусника.