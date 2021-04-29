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Филипп Киркоров: Сколько можно снимать андеграунд про 80-е!

Общество
Филипп Киркоров: Сколько можно снимать андеграунд про 80-е!
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Москва, 29 апреля. Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер Филипп Киркоров посетил премьеру нового фильма режиссера Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало» в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Народный артист РФ поделился с корреспондентом ФАН эмоциями после просмотра картины.

«О 80-х снимают только андеграунд, — посетовал Филипп Киркоров. — сколько можно?! Я был рад посмеяться сегодня вместе с любимыми актерами и режиссерами!»

Действие фильма «Прабабушка легкого поведения» разворачивается в 1980 году, в момент, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Главный герой Вова Рубинштейн в исполнении Александра Реввы пытается разбогатеть, переодеваясь в звезд советской эстрады и устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его и разоблачают сотрудники КГБ. Рубинштейна вербуют как агента под прикрытием, и теперь он должен разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Ранее режиссер картины Марюс Вайсберг в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о неожиданном эффекте, который производит фильм. Он также отметил, что воссоздавал эпоху 1980-х годов прошлого века с особым удовольствием и азартом.

Кроме того, актриса Наталья Бардо, сыгравшая в фильме «Прабабушка легкого поведения. Начало» роль агента ЦРУ, рассказала ФАН, что еще на уровне сценария поняла, что кино получится отличным. Она также призналась, что мало что знает и помнит о том времени, так как родилась только в 1988 году.

филипп киркоров ммкф прабабушка легкого поведения
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