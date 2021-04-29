Жириновский объяснил, как Россия могла бы решить острую проблему с Украиной

Москва, 29 апреля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил упростить выдачу паспортов россиянам за рубежом.

Бессменный руководитель самой либеральной политической партии России решил вспомнить 1990-е годы. Он подчеркнул, что в то время находящимся за границей соотечественникам советские паспорта автоматом не поменяли не российские.

«Не было бы проблемы Украины, не было бы русофобской политики в Прибалтике, мы были бы более влиятельными в мире», — написал Владимир Вольфович в своем Telegram-канале.

Политик подсчитал, что в случае, если бы соответствующее решение было бы принято своевременно, количество российских граждан сейчас бы превышало 170 миллионов человек.

Также по словам Жириновского, масштабы русских диаспор за рубежом сегодня недооценены. В качестве примера он привел русские общества в Турции и США.

Российский президент Владимир Путин предлагал раз и навсегда закрыть украинский вопрос другим путем. Он высказался о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для налаживания двусторонних связей по Донбассу. Путин отметил, что для начала Зеленский должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР.