В Екатеринбурге грузовик повредил мост на кольцевой дороге

Екатеринбург, 29 апреля. Грузовой автомобиль, транспортирующий негабаритный груз, повредил автомобильный мост на 18-м километре ЕКАД.

Инцидент в районе Березовского, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. По предварительным данным, водитель перевозил экскаватор в Казахстан. После повреждения путепровода водитель немедленно остановился, следует из слов мужчины.

Из-за дорожного инцидента на участке образовалась большая пробка. Пострадавших нет, ущерб от происшествия устанавливается.

Мост через Сок в Самаре достроят досрочно благодаря федеральным средствам, сообщал ФАН. Регион получил из бюджета 4,5 млрд рублей на дорожное строительство.