Немецкая компания Uniper не сомневается в успехе «Северного потока — 2»

Москва, 29 апреля. Газопровод «Северный поток — 2» через десять лет станет частью инфраструктуры, полностью признанной всеми сторонами, заявил председатель правления Uniper SE Клаус-Дитер Маубах.

Он отметил, что через десять лет компания отпразднует более чем 60 лет газовых договоров с «Газпромом». Эти документы также будут включать пункт о водороде, так как Германия намерена закупать у России не только газ, но и водород, рассказал Маубах, выступая на пленарной дискуссии Российско-германского сырьевого форума.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Суммарная мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Против проекта активно выступают США, заинтересованные в увеличении своей доли на газовом рынке Европы. Еще одним противников «Северного потока — 2» является Украина, которая не хочет остаться без транзита российского газа.

Глава австрийской компании OMV Райнер Зале ранее заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что ЕС нуждается в дополнительных объемах голубого топлива для подготовки к отопительному сезону.