Киев назвал примерную дату встречи Путина и Зеленского

Киев, 29 апреля. Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться до начала лета.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что точную дату встречи на высшем уровне еще не утвердили. Он отметил, что переговоры должны состояться в конце весны. Прозвучавшее ранее предложение Зеленского о проведении мероприятия в Ватикане «было разумным», сообщил ТАСС.

Арахамия добавил, что Швейцария также могла бы стать идеальной площадкой для встречи Путина и Зеленского. По его словам, европейская страна сохраняла нейтралитет во время крупных военных конфликтов и способна «ментально настроить на достижение цели».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не удалось продвинуться в подготовке встречи двух лидеров.