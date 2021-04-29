В России запустили портал для самозанятых граждан

Москва, 29 апреля. Портал для самозанятых начал функционировать в России. Проект запустил Народный фронт при поддержке Минэкономразвития, Минтруда, ФНС и департамента предпринимательства Москвы.

На платформе доступна актуальная информация, необходимая самозанятым гражданам и тем, кто планирует зарегистрировать соответствующий налоговый статус. Граждане могут воспользоваться «Электронной приемной», которая обеспечивает обратную связь самозанятых с регулирующими органами.

Кроме того, на портале публикуются вакансии и объявления о поиске исполнителей со всей России от партнеров-агрегаторов проекта. Создание сайта направлено на оказание помощи россиянам в любых вопросах налогообложения и работы в формате самозанятости, передает «Социальный Калининград».

На портале «Госуслуги» тем временем планируют добавить новый функционал. Граждане с инвалидностью смогут помощь в онлайн-режиме, в том числе пройти медико-социальную экспертизу.