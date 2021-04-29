Пингвиненку из Красноярского зоопарка выбрали имя

Красноярск, 29 апреля. Орнитологи Парка флоры и фауны «Роев ручей» обнародовали выбранное имя для недавно родившегося пингвиненка. Его назвали довольно «универсально».

Имя выбирали в группе зоопарка в социальной сети. Любой желающий мог предложить свой вариант клички. Среди предложенных подписчиками кличек были очень достойные: к примеру, Чкалов и Челюскин. Орнитологи в итоге решили остановить свой выбор на ласковом — Чупик.

Оно более универсальное. Определить пол птенца можно будет, только когда малыш подрастет, создаст пару и начнет гнездиться, сообщили в пресс-службе зверинца. Переделать это имя можно на женский лад, в случае чего.

Prt Scr vk.com / Парк «Роев ручей»

Пингвиненок подрос, ему уже полтора месяца. Вес превышает два с половиной килограмма, почти как у мамы. Он стал пушистым и еще более любопытным.

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