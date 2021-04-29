Разработчики «Спутника V» подадут в суд на бразильский регулятор за недостоверные сведения

Москва, 29 апреля. Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» планируют обратиться в суд с иском в отношении бразильского регулятора за распространение недостоверных сведений о препарате.

Судебное разбирательство будет проводиться с бразильским Национальным агентством по санитарному надзору Anvisa за сознательное распространение ложной и неточной информации. Об этом разработчики сообщили на официальной странице «Спутника V» в социальной сети Twitter.

Агентство ранее отклонило запрос региональных правительств касательно российской вакцины до предоставления «недостающих сведений». Создатели препарата считают, что задержка одобрения не имеет ничего общего с наукой или доступом к данным.