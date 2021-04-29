В деле о разрушении автомобильного моста под Волгоградом появились новые подробности

Волгоград, 29 апреля. Контракт на разработку проектной документации капитального ремонта автомобильного моста, разрушенного в Ольховском районе, обошелся властям в 1,3 млн рублей.

Выиграл тендер «Волговодпроект», ставший единственным участником закупки, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Это только контракт на проект, стоимость самого ремонта предстоит еще рассчитать.

Половодье в Волгоградской области обрушило старинный автомобильный мост 1913 года постройки, сообщал ФАН. Региональная прокуратура по данному факту инициировала проверку, в ходе которой оценят действия муниципальных органов власти по ремонту конструкции.