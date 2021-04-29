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«Газпром» меняет стратегию развития

Экономика
«Газпром» меняет стратегию развития
gazprom.ru

Москва, 29 апреля. Энергетический холдинг «Газпром» меняет свою стратегию и будет уделять больше внимания переработке газа. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным. Плюс ко всему в Западной Сибири на месторождениях «Газпрома» ведутся работы все в более и более глубоких пластах залегания этаносодержащего газа.

«Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этаносодержащего газа», — отметил Миллер.

Он добавил, что у «Газпрома» таких проектов два. Первый — это комплекс в Усть-Луге, а второй — Амурский газоперерабатывающий завод. Оба они являются одними из самых крупных проектов по переработке газа в мире.

«Газпром» ранее представил отчетность за 2020 год. Согласно материалам холдинга, чистая прибыль по итогам прошлого года составила 135,34 млрд рублей, что оказалось значительно ниже показателей 2019 года.

Газпром миллер газ
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