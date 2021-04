Убийство афроамериканца привело к массовым протестам в Северной Каролине

Элизабет-Сити, 29 апреля. Протестующие восьмую ночь продолжают акции в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, после того как полицейские застрелили 42-летнего чернокожего Эндрю Брауна. Жители требуют провести расследование и обнародовать видеозапись полицейской камеры с моментом убийства афроамериканца.

В ночь с 28 на 29 апреля более сотни протестующих собрались у здания окружного суда округа Паскоутанк. Они выкрикивали «Скажите его имя!», «Эндрю Браун!», «Руки вверх!» и другие лозунги. Главное требование участников акций — опубликование видеозаписи. Ранее судья Джеффри Фостер отказался обнародовать кадры, потому что, по его словам, они «представляют общественный интерес» и могут нанести «ущерб расследованию».

