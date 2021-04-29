Убийство афроамериканца привело к массовым протестам в Северной Каролине

Элизабет-Сити, 29 апреля. Протестующие восьмую ночь продолжают акции в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, после того как полицейские застрелили 42-летнего чернокожего Эндрю Брауна. Жители требуют провести расследование и обнародовать видеозапись полицейской камеры с моментом убийства афроамериканца.

LIVE UPDATES: Andrew Brown Jr protests continue into 8th night in North Carolina https://t.co/TS780ud1tO — Loko Domains (@DomainsLoko) April 29, 2021

В ночь с 28 на 29 апреля более сотни протестующих собрались у здания окружного суда округа Паскоутанк. Они выкрикивали «Скажите его имя!», «Эндрю Браун!», «Руки вверх!» и другие лозунги. Главное требование участников акций — опубликование видеозаписи. Ранее судья Джеффри Фостер отказался обнародовать кадры, потому что, по его словам, они «представляют общественный интерес» и могут нанести «ущерб расследованию».

A judge has ruled that body camera footage showing the moments when Andrew Brown Jr. was shot and killed by deputies won't be released to the public at this time. https://t.co/rVcPFcRREd — KIII 3 News (@kiii3news) April 29, 2021

После того, как часть демонстрантов отказалась расходиться после 20 часов вечера, когда в городе начинается комендантский час, полиция начала задержания. Правоохранители арестовали пять человек.

Elizabeth City, NC Police threaten media documenting arrests of peaceful #AndrewBrown protesters. @JonFarinaPhoto reports from the scene. pic.twitter.com/WXicZBKBGX — Status Coup News (@StatusCoup) April 29, 2021

По данным местных СМИ, в настоящее время в Элизабет-Сити прибывают люди из других частей Северной Каролины и Соединенных Штатов, протестные акции продолжатся и в выходные.

42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна полицейские застрелили 21 апреля, когда пытались остановить его на автомобиле и выдать ордер на арест, связанный с наркотиками. Согласно данным вскрытия, в мужчину выстрелили пять раз, — четыре в руку и один раз в голову. После случившегося семеро полицейских, участвовавших в задержании Брауна, были отстранены от службы. 28 апреля стало известно, что ФБР начало расследование в связи с убийством афроамериканца.