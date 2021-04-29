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Убийство афроамериканца привело к массовым протестам в Северной Каролине

Весь мир
Убийство афроамериканца привело к массовым протестам в Северной Каролине
Prt Scr twitter.com  /  @acrider

Элизабет-Сити, 29 апреля. Протестующие восьмую ночь продолжают акции в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, после того как полицейские застрелили 42-летнего чернокожего Эндрю Брауна. Жители требуют провести расследование и обнародовать видеозапись полицейской камеры с моментом убийства афроамериканца.

В ночь с 28 на 29 апреля более сотни протестующих собрались у здания окружного суда округа Паскоутанк. Они выкрикивали «Скажите его имя!», «Эндрю Браун!», «Руки вверх!» и другие лозунги. Главное требование участников акций — опубликование видеозаписи. Ранее судья Джеффри Фостер отказался обнародовать кадры, потому что, по его словам, они «представляют общественный интерес» и могут нанести «ущерб расследованию».

После того, как часть демонстрантов отказалась расходиться после 20 часов вечера, когда в городе начинается комендантский час, полиция начала задержания. Правоохранители арестовали пять человек.

По данным местных СМИ, в настоящее время в Элизабет-Сити прибывают люди из других частей Северной Каролины и Соединенных Штатов, протестные акции продолжатся и в выходные.

42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна полицейские застрелили 21 апреля, когда пытались остановить его на автомобиле и выдать ордер на арест, связанный с наркотиками. Согласно данным вскрытия, в мужчину выстрелили пять раз, — четыре в руку и один раз в голову. После случившегося семеро полицейских, участвовавших в задержании Брауна, были отстранены от службы. 28 апреля стало известно, что ФБР начало расследование в связи с убийством афроамериканца.

сша протесты северная каролина
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