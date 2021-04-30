ФАН подобрал актеров, которые сильно пострадали из-за своих ролей в кино

Награды, всеобщее признание, красные дорожки — это только часть актерской жизни. Но есть и другая сторона профессии — изнуряющие съемки, голод, психические расстройства и даже смерть. Ранее режиссер Алена Никольская рассказала, может ли роль влиять на реальную жизнь актеров. А ФАН выбрал тех, кому действительно пришлось несладко в отношениях со своими персонажами в кино.

Энтони Хопкинс, «Отец»

Global Look Press / Sony Pictures Classics / Keystone Press Agency

Работа актера Энтони Хопкинса в картине режиссера Флориана Зеллера «Отец» в нынешнем году принесла исполнителю главной роли высшую награду киноакадемии — статуэтку «Оскар». Однако для самого Хопкинса эта роль стала одной из самых тяжелых в его карьере. Об этом говорил сам актер в одном из интервью.

Ему было крайне тяжело и выходить из этой роли. После съемок ему казалось, что он сам, как и герой фильма, начинает страдать деменцией и словно стареет на съемочной площадке, появились сильные боли в спине, стало тяжело ходить. Он с трудом вернулся к своей нормальной жизни.

Джонни Депп, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Кадр из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» /

Боб Хоскинс, «Кто подставил кролика Роджера»

для вхождения в роль Рауля Дюка, прототипом которого стал американский писатель и журналист, в картине режиссеранужно было перевоплотиться в человека без правил и морали. Актер даже жил у Томпсона по совершенно непонятному графику: просыпался в восемь или девять часов вечера, а ложился спать только в пять утра. На съемках он носил исключительно старую одежду писателя. А после съемок Депп часто говорил, что этот образ стал для него настоящим вирусом.

Кадр из фильма «Кто подставил кролика Роджера» /

Многие с детства помнят картину режиссера Роберта Земекиса с яркими мультяшками про кролика Роджера. Главную роль частного детектива Эдди Валианта в фильме сыграл актер Боб Хоскинс.

Съемки фильма продолжались порядка восьми месяцев. За это время Хоскинсу приходилось все время воображать мультяшных героев, разумеется, потому что их не было рядом с ним. Все эти картинки уже потом были пририсованы в снятую ленту.

После съемок Хоскинс признавался, что в его сознании мультяшки преследовали его, и в конечном итоге он очень много времени провел в кабинете даже не психолога, а психиатра.

Хит Леджер, «Темный рыцарь»

Кадр из фильма «Бэтмэн: Тёмный рыцарь» /

Хит Леджер стал настоящей жертвой роли Джокера в картине «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана. Когда актер готовился к съемкам, он был буквально одержим ролью. Он создал дневник Джокера, где записывал буквально все: ощущения, ситуации, чувства, характер своего героя. В результате Хит настолько погрузился в вымышленного героя, что перенес поведение Джокера в реальную жизнь.

Актеру пришлось принимать успокоительные и снотворные, а позже — и болеутоляющие препараты, что и стало причиной его смерти. Он получил «Оскар» за эту роль, но какой ценой…

Джаред Лето, «Отряд самоубийц»

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» /

Еще один Джокер — Джаред Лето в «Отряде самоубийц» — также стал жертвой роли. Его можно считать мастером перевоплощения. Быть может, он хотел стать самым запоминающимся Джокером в истории. Но его личность настолько изменилась, что его окружение и коллеги собирались отправить его в рехаб — клинику для реабилитации нарко- и алкозависимых, а также людей творческих профессий.

После съемок коллеги актера говорили, что Джаред пугал их своими выходками, к примеру, Уиллу Смиту он присылал пакеты с пулями, а Марго Робби отправлял любовные письма с насекомыми и крысами. Перед одной из сцен Лето выложил на стол отрезанную голову свиньи.

Более того, после завершения съемок и после премьеры Джаред Лето остался в образе Джокера. Он ходил по улице с зелеными волосами, татуировками, пугал прохожих зловещим смехом и записывал видеосообщения для съемочной группы в стиле своего героя.

Леонардо Ди Каприо, «Выживший»

Кадр из фильма «Выживший» /

Картина режиссера Алехандро Г. Иньярриту для актера Леонардо Ди Каприо стала знаковой. Главная роль принесла исполнителю заветный «Оскар». Однако ради блестящего перевоплощения в следопыта актеру пришлось жить в настоящем аду. Он часто вспоминал, что регулярно был на грани обморожения, чтобы передать чувства своего героя, когда тот ночевал в ледяной реке или в скелетах животных. Кроме того, Лео пришлось поступиться своими вегетарианскими принципами. Чтобы кадры были как можно более реалистичными, он ел сырое мясо и печень бизона.

Недавно в Сети прогремела новость о том, что актер Александр Паль оказался втянут в неприятную ситуацию с избиением хоккеиста Кевина Антипова. Что это? Страшное недоразумение или издержки профессии, ведь гопники у актера получались особенно хорошо.