Милош Бикович появился на званом ужине в компании чемпионки РФ по бальным танцам

Москва, 29 апреля. Популярный в России сербский актер Милош Бикович впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной. Пару заметили около стойки регистрации на званый ужин InStyle в рамках ММКФ.

Звезда фильма «Холоп» Бикович представил свою возлюбленную светской тусовке. Пару актеру составила чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина. По информации издания Super, впервые их заметили вместе еще в начале года, когда актер повез новую возлюбленную на свою родину. Подтверждения этому встречались в Stories друзей Биковича. Однако тогда Волошина опровергла все слухи.

Пару вместе увидели на званом ужине Московского международного кинофестиваля (ММКФ), однако для прессы актер все же фотографировался один. Даже во время самого мероприятия Волошина не могла расслабиться и постоянно кидала нервные взгляды в сторону, пытаясь увернуться от направленного на нее объектива. Судя по объятиям, отношения пары находятся в самом разгаре, сообщает сайт 360tv.ru.

В начале февраля сербский артист официально стал гражданином России. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Сам актер в своем Instagram-аккаунте отметил, что получение нового паспорта является для него важным событием в жизни.

В этом году Милош Бикович вошел в состав жюри основного конкурса 43-го Московского международного кинофестиваля. В интервью телеканалу "Мир 24" он сообщил, что его очень обрадовало приглашение от Никиты Михалкова.