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Аналитик Охрименко назвал абсурдом проведение «марша вышиванок» в Киеве

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 17:03
Украина
Аналитик Охрименко назвал абсурдом проведение «марша вышиванок» в Киеве
Агентство Новостей Харькова

Киев, 29 апреля. Марш в честь годовщины дивизии СС «Галичина», прошедший в Киеве, раскритиковал глава украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, проведение мероприятия было абсурдной идеей, но опасение вызывает тот факт, что ситуацию активно обсуждают. Охрименко напомнил, что радикалы преследуют цель спровоцировать антироссийские выступления.

«Если посмотреть отношение общества: кто-то поддерживает, кто-то критикует, но все играют на общую картину. И это очень плохо, фактически вместо реальной истории нам демонстрируют фарс украинско-российских противостояний», — цитирует эксперта «Общественная служба новостей».

Охрименко также указал на антироссийскую направленность мероприятия.

Ранее сообщалось, что местные жители остались крайне возмущены «маршем вышиванок» и назвали его позором Украины.

украина охрименко марш вышиванок
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