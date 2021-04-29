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Елена Проклова объяснила свое молчание о домогательствах неожиданным условием

Общество
Елена Проклова объяснила свое молчание о домогательствах неожиданным условием
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила ФАН, что не может комментировать свое участие в программе «Секрет на миллион» в течение 30 дней после передачи.

Напомним, что в минувшие выходные в эфире канала НТВ вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион», которое ведет Лера Кудрявцева. Пришедшая в студию актриса Елена Проклова сначала сообщила о приставаниях со стороны второго режиссера фильма «Звонят, откройте дверь», а затем рассказала о сексуальных домогательствах со стороны весьма известного артиста. Несмотря на то, что она не назвала имени этого человека, многие пришли к выводу, что речь идет об Олеге Табакове.

Скандальное признание Прокловой заставило бурлить социальные сети. Известные персоны не упустили возможность прокомментировать это заявление. Например, Сергей Никоненко заявил, что может объяснить шокирующие слова актрисы только слабоумием, а Лия Ахеджакова резко высказалась против продажи секретов личной жизни. В свою очередь блогер Ника Белоцерковская встала на сторону Елены Прокловой.

Корреспондент ФАН решил связаться с непосредственной участницей скандала, чтобы узнать, предполагала ли актриса подобную реакцию общественности, когда делилась признаниями с Лерой Кудрявцевой. Елена Проклова взяла трубку, но сообщила, что связана обязательствами контракта.

«Дело в том, что я на протяжении тридцати дней не могу давать комментарии к этой моей программе», — сообщила актриса.

Эта информация совпадает с тем, что ранее говорила вдова Табакова Марина Зудина. Она сама участвовала в «Секрете на миллион» и объясняла, что у каждого гостя программы есть отдельные условия, но все звезды подписывают контракты о неразглашении. Суммы договора, по словам Зудиной, могут варьироваться.

Ранее Марина Зудина написала пост в Instagram, в котором извинилась перед Еленой Прокловой после интервью на НТВ, где актриса рассказала о домогательствах.

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