Власти Таиланда ужесточили карантин для иностранных туристов

Бангкок, 29 апреля. Прибывающим в Таиланд путешественникам придется снова соблюдать 14-дневный карантин. Решение увеличить его срок в четверг приняло местное правительство.

Требования для туристов соблюдать двухнедельный карантин вновь вступают в силу с 1 мая, заявил в четверг заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун. Правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Власти Франции планируют начать принимать иностранных туристов уже в июне этого года. Как сообщалось ранее, соответствующая информация появилась в четверг в иностранных СМИ.