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Американист Рогулев указал на связь действий Байдена и Обамы в киберсфере

Политика
Американист Рогулев указал на связь действий Байдена и Обамы в киберсфере
Prt Scr youtube.com  /  ПостНаука

Москва, 29 апреля. Слова президента США Джо Байдена об ответе на «действия» России в киберпространстве являются попыткой поднять соответствующий вопрос экс-главы государства Барака Обамы.

С таким мнением выступил директор фонда изучения Соединенных Штатов имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Накануне Байден сообщил об отсутствии у Вашингтона стремления к эскалации во взаимоотношениях с Москвой. Глава государства назвал выпады США «прямым и пропорциональным» ответом на якобы попытки России повлиять на результаты американских выборов.

«Экс-президент США Обама начал связывать атаки с экс-президентом Трампом. Он говорил, что вмешательство в выборы были связаны с попыткой посодействовать Трампу в избрании. В 2020 году заявили, что будут следить и следили, якобы найдя какие-то вмешательства. Но найденное никаким образом на выборы влияния не оказало», — подчеркнул американист.

В 2016 году Вашингтон заявлял о якобы свидетельствах внешнего влияния в виде ботов и использования платной рекламы. Однако сейчас США не приводят никаких деталей, пояснил Рогулев «Общественной службе новостей».

Ранее эксперт прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2». Американист пояснил, почему Европейский союз нуждается в трубопроводе.

сша обама байден юрий рогулев
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