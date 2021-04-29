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Кедми развеял надежды Байдена повторить с Путиным прием Рейгана с Горбачевым

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 17:06
Политика
Кедми развеял надежды Байдена повторить с Путиным прием Рейгана с Горбачевым
ФБА «Экономика сегодня»

Президент США Джо Байден не сможет повторить успех Рональда Рейгана на переговорах с российским лидером. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Байден в апреле предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы. По предварительным данным, Вашингтон и Москва планируют переговоры на высшем уровне в июне. Кедми напомнил, что дата встречи еще не определена, а надежды противников России на американского лидера вряд ли оправданы.

«Насколько я знаком с механизмом таких встреч, то, о чем будут говорить, должны проработать помощники. Когда эту работу завершат, будет ясно, о чем встреча. Можно определить мировые проблемы, которых они коснутся, но вопрос не в этом. Вопрос в том, какие проблемы они будут решать», - сказал Кедми.

Вариант с тем, что Байден в чем-либо убедит Путина в личной беседе, эксперт полностью исключает. По его словам, подобный случай имел место в мировой истории всего один раз: в 1986 году, когда президент США Рональд Рейган и советский генсек Михаил Горбачев встретились в Рейкьявике. Кедми считает наивным полагать, что Байден сможет повторить тот же прием с Путиным.

«На таких встречах решения достигаются только по взаимной договоренности. Не бывает такого, чтобы (лидеры) встретились, поговорили, и один убедил другого. Это было только один раз в истории, когда Горбачев встречался с Рейганом. Тогда он ничего не знал и абсолютно не был готов к тому, что будет. Обычно встречи готовят, и сторонам заранее ясно, каким будет общее соглашение. Дипломатам не рекомендуется делать шаги, которые заканчиваются неудачей», - сказал Кедми на YouTube-канале Radio VERA TV.

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