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Тиктокер Даня Милохин верит в существование дружбы между мужчиной и женщиной

Шоу-бизнес
Тиктокер Даня Милохин верит в существование дружбы между мужчиной и женщиной
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 29 апреля. Популярный TikTok-блогер и исполнитель Даня Милохин дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей вере в дружбу между мужчиной и женщиной.

Юный артист буквально за год из неизвестного блогера стал востребованным артистом, который выпустил дебютный сольный альбом. В пластинке Милохин затрагивает темы любви и дружбы.

В альбоме «Бум» есть песня, которая получила название «Друг», где артист попытался раскрыть вопрос взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Артист подчеркнул, что композиция является его любимой.

«Верю в дружбу между парнем и девушкой. Почему бы и нет! Даже если в этой дружбе есть секс или поцелуи. «Друг» мне особенно близка, ее я почему-то чаще всего слушаю в машине и пою вживую», — признался исполнитель в интервью изданию Grazia.

Сам артист связан непонятными отношениями с интернет-звездой Юлией Гавриловой. Молодые люди периодически то встречаются, то расстаются. Возможно, артистка является тем самым важным другом в жизни Милохина.

Кроме того, 19-летнего блогера постоянно подозревают в тайных романах с более взрослыми селебрити. Недавно во время поездки в Дубай артистка Яна Кошкина выложила совместный снимок с Милохиным. Поклонники предположили, что между знаменитостями могут развиваться бурные отношения.

дружба tiktok Милохин
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