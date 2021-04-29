Старый ростовский аэропорт переоборудуют в рынок

Ростов-на-Дону, 29 апреля. Администрация города нашла выход из сложившейся ситуации с закрытием пяти рынков на Аксайском въезде в донскую столицу.

После того, как 29 апреля предприниматели сказали, что сожгут в знак протеста свои торговые точки вместе с товаром, на сайте городской администрации появилась информация об организации ярмарки на территории старого аэропорта.

«Уже в ближайшие дни оптовая и розничная торговля овощами и фруктами начнется на данной площадке в ярмарочном формате на совершенно законных основаниях. Дата открытия площадки будет сообщена дополнительно. Каких-либо изменений цен на плодоовощную продукцию ожидать не стоит», ─ отметили в сообщении.

Территория новой ярмарки займет 15 га, она имеет твердое покрытие, где можно организовать торговлю из палаток, тонаров и автомашин. Кроме того, площадка обеспечена подъездными путями и соответствует нормам действующего законодательства.

Ранее несколько рынков Ростова-на-Дону были взяты в плотное кольцо представителями силовых структур.