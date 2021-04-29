Сбербанк в первом квартале получил рекордную чистую прибыль

Москва, 29 апреля. Прибыль «Сбера» по МСФО за январь-март 2021 года выросла по сравнению с тем же периодом 2020 года более чем в 2,5 раза, до 304,5 млрд рублей. Об этом следует из материалов банка.

Факторами роста прибыли стало увеличение розничного кредитного портфеля на 3,9%, до 9,7 трлн рублей, а также повышение выручки сегмента нефинансового бизнеса до 33,6 млрд рублей, указала финансовый директор банка Александра Бурико.

Роль также сыграл рост транзакционной активности, в результате чего чистые комиссионные доходы достигли 134,3 млрд рублей. Кроме того, стабилизировалось качество кредитного портфеля, что дало заметно снизить расходы на кредитный риск, сообщает РБК.

Расходы «Сбера» на резервы в первые три месяца упали в 6,5 раза относительно аналогичного периода 2020 года, составив 25,5 млрд рублей. Совокупный объем кредитования в первой четверти года поднялся на 2% в годовом выражении — до 25,5 трлн рублей, говорится в отчете.

Акции ПАО «Сбербанк» на этой неделе продемонстрировали рекордный рост. Обыкновенные ценные бумаги кредитной организации подорожали до 296 рублей за одну штуку.