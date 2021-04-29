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В Дагестане будут субсидировать закладку садов и виноградников в горах

Экономика
В Дагестане будут субсидировать закладку садов и виноградников в горах
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 29 апреля. Власти Дагестана планируют субсидировать закладку садов и виноградников личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) в горной части республики. Об этом в ходе рабочей поездки в Гергебильский район сообщил вице-премьер региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, действующее законодательство не предусматривает форм господдержки для ЛПХ. При этом большая часть плодов в республике выращивается именно в них.

«Львиная доля всех этих садов в настоящее время находится в личных подсобных хозяйствах, а каких-либо форм государственной поддержки ЛПХ по действующему законодательству нет. В итоге получается, что наши садоводы выращивают экологически чистую востребованную продукцию, но мы со стороны государства не можем их поддержать», — констатировал вице-премьер.

Он сообщил, что правительство Дагестана в настоящее время разрабатывает меры поддержки ЛПХ, занимающихся закладкой садов и виноградников в горной зоне. Планируется, что их затраты будут возмещаться в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

«Как пилотный проект мы разрабатываем нормативно-правовую базу для субсидирования закладки садов в личных подсобных хозяйствах площадью от пяти до десяти соток. Мы предусматриваем на это от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Но сады должны будут соответствовать стандартам ведения интенсивного садоводства. Точно такая же ситуация и по виноградарству», — рассказал Абдулмуслимов.

По данным регионального Минсельхозпрода, ежегодно в республике собирают около 170 тысяч тонн плодов. Согласно прогнозу на текущий год, объем собранного урожая будет не меньше.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году аграрии Дагестана собрали рекордные 205 тысяч тонн винограда. Это позволило республике впервые выйти в лидеры по стране по этому показателю.

россия дагестан господдерджка
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