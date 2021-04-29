Роспотребнадзор допустил возможное осложнение ситуации с коронавирусом в России

Москва, 29 апреля. Ситуация с коронавирусом в России может осложниться. Такую возможность допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в ведомстве предполагают возможное осложнение ситуации с COVID-19 в стране к осени. Попова отметила, что коронавирусная инфекция становится более похожей по признакам на сезонное заболевание.

Поэтому глава Роспотребнадзора призвала соблюдать все предписанные требования, чтобы ухудшения обстановки не произошло раньше.

Попова ранее рекомендовала россиянам провести майские праздники в кругу близких родственников ввиду пандемии коронавируса. Кроме того, не стоит в этот период проводить масштабные мероприятия.