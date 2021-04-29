Полицейские из Казахстана спасли утопающую в болоте краснокнижную газель

Инцидент произошел 27 апреля. Инспектор Мухит Зейнелов и его коллега Айдын Башен заметили животное, попавшее в беду, недалеко от реки Или. Полицейским удалось вытащить редкую газель из болотистой местности с помощью подручных средств. Очевидцы сняли «спасение утопающего» на видео.

На кадрах продемонстрировано, что вся нижняя часть тела животного находилась в трясине. После освобождения сотрудники оказали джейрану первую помощь.

Пресс-служба ведомства сообщила, что спасенное краснокнижное млекопитающее отпустили на волю. Данный вид газелей обитает в пустынных и полупустынных местностях, однако полностью истреблен на территории Киргизии.