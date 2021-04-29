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Актриса Наталья Бардо: Ощущение времени — это целая философия

Общество
Актриса Наталья Бардо: Ощущение времени — это целая философия
ТАСС  /  Сергей Бобылев

Москва, 29 апреля. Ощущение времени — это целая философия. Об этом ФАН заявила российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бардо после премьеры фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Бардо сыграла в картине агента ЦРУ.

По словам артистки, фильм получился очень качественным.

«Кино действительно крутое, — отметила Наталья Бардо. — Оно было таким уже на уровне сценария. Поэтому, когда я была приглашена на роль в фильме, я уже понимала, что буду участвовать в чем-то очень масштабном, особенном».

Действие фильма разворачивается в 1980-е. Так как собеседница ФАН родилась в 1988 году, про это время она, по ее признанию, помнит и знает мало.

«Мне кажется, у каждого человека на уровне ДНК остается некое ощущение какого-то времени, — поделилась мыслями актриса. — Мне кажется, это целая философия — ощущение времени».

Наталья Бардо также отметила, что режиссер фильма Марюс Вайсберг — хороший писатель, который легко придумывает шутки.

«Многие шутки в фильме сочинил Марюс Вайсберг. Мне кажется, они сочинялись на балконе под пение птиц. Режиссер — еще и очень хороший писатель, он шутки придумывает на ходу!» — рассказала собеседница ФАН.

В заключение Наталья Бордо рассказала, что сейчас активно снимается на одном из крупных телеканалов. Кроме того, по словам актрисы, в скором времени ожидается выход двух сериалов, где артистка предстанет в новых амплуа.

Действие фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» разворачивается в 1980 году, в момент, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Главный герой Вова Рубинштейн в исполнении Александра Реввы пытается разбогатеть, переодеваясь в звезд советской эстрады и устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его и разоблачают сотрудники КГБ. Главного героя вербуют как агента под прикрытием, и теперь он должен разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Ранее режиссер фильма Марюс Вайсберг в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о неожиданном эффекте, который производит картина.

ммкф наталья бардо прабабушка легкого поведения
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