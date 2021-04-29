Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 19:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Общество
Вассерман заявил, что жертвователи ФБК могут сесть в тюрьму за экстремизм
19:06
Происшествия
Задержанный силовиками 17-летний член «М.К.У.» делал бомбу по картинкам из интернета
19:04
Общество
Светлана Лобода рассказала на ММКФ о своей прабабушке-хулиганке
19:03
Происшествия
Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге
19:00
Происшествия
СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма
18:55
Армия
Силы Тихоокеанского флота РФ пополнились новым противодиверсионным катером
18:55
Общество
Говорящий пес стал кумиром лежебок
18:53
Экономика
В Сбербанке ожидают роста кредитования в России
18:52
Армия
Кедми объяснил, почему США боятся начать полноценную войну с Россией
18:52
Россия
Российские законы о пенсиях и ПДД вступят в силу в мае
18:51
Общество
Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино
18:47
Экономика
Регионы РФ могут нарастить долги без угрозы для кредитоспособности
18:47
Политика
Болгары высмеяли власти своей страны после новой провокации против России
18:45
Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
18:44
Происшествия
Пожарные потушили горящую иномарку на Васильевском острове
18:43
Общество
Блогер из США рассказал, как американцы лишились квартир по стандартам СССР
18:39
Политика
Лидер Black Lives Matter растратила 26 тысяч долларов на дорогие курорты
18:38
Шоу-бизнес
Новое фото Maruv с округлившимся животом спровоцировало слухи о беременности
18:36
Общество
Участников военного парада в Саранске привьют от COVID-19
18:34
Происшествия
Патрульная машина протаранила иномарку на Бухарестской
Все новости

Политолог Романов: Навального держат под колпаком и манипулируют им

Общество
Политолог Романов: Навального держат под колпаком и манипулируют им
Федеральное агентство новостей  / 

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Подозреваемыми по делу также проходят сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией) Леонид Волков и Иван Жданов. Политолог Роман Романов в комментарии ФАН обратил внимание на разочарованность сторонников Навального и усугубление политической борьбы между его бывшими помощниками.

Ранее в четверг Леонид Волков заявил о роспуске сети штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) после иска о признании организации экстремисткой.

По словам Романова, Волков, по сути, заявил, что не смог найти выхода из сложившейся политической ситуации, чем доказал, что является полностью неэффективным менеджером.

«Леонид Волков в своем заявлении говорит следующее: «Я спихиваю всю ответственность за происходящее в региональных штабах Навального на лидеров этих штабов, мы признаемся в том, что получали иностранное финансирование и поэтому все имущество оставляем на месте», — объяснил политолог.

Романов также обратил внимание на политическую борьбу внутри организации за место лидера. Волков решил перебить информационную повестку, как только Навальный вновь появился в информационном поле. Он мог бы выступить с заявлением раньше или позже или дать Навальному возможность самому сообщить о закрытии штабов, но решил «перетянуть» лидерство на себя.

В итоге Навальный превратился в предмет манипуляции в руках собственных помощников и спонсоров. Западные кураторы обещали, что не бросят его и не дадут посадить его в тюрьму. Однако в действительности все забыли про Навального — Волков держит его под информационном колпаком, формируя для Навального ложную картину мира и обнадеживая его поддержкой.

«Среди сторонников Навального витает чувство разочарования, многие ожидали, что все пойдет по сценарию голливудских фильмов: Навальный прибудет в Россию, сломит все здесь и, как революционер XIX века, сможет перестроить все вокруг себя. Оказалось, что реальность — более приземленная. В рядах сторонников Навального идет тотальное разочарование во всем происходящем», — заключил эксперт.

При этом помощники Навального осаждают иностранные посольства с целью получения статуса политбеженцев. Они не перестают надеяться на помощь иностранных кураторов. Между тем на Западе продолжают тиражировать антироссийские вбросы, стараясь защитить своего агента Навального.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный волков штабы навального
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 131070 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 96376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 95709 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 86146 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 58532 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Общество / Политолог Романов: Навального держат под колпаком и манипулируют им
Рейтинг@Mail.ru