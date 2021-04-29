Политолог Романов: Навального держат под колпаком и манипулируют им

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Подозреваемыми по делу также проходят сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией) Леонид Волков и Иван Жданов. Политолог Роман Романов в комментарии ФАН обратил внимание на разочарованность сторонников Навального и усугубление политической борьбы между его бывшими помощниками.

Ранее в четверг Леонид Волков заявил о роспуске сети штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) после иска о признании организации экстремисткой.

По словам Романова, Волков, по сути, заявил, что не смог найти выхода из сложившейся политической ситуации, чем доказал, что является полностью неэффективным менеджером.

«Леонид Волков в своем заявлении говорит следующее: «Я спихиваю всю ответственность за происходящее в региональных штабах Навального на лидеров этих штабов, мы признаемся в том, что получали иностранное финансирование и поэтому все имущество оставляем на месте», — объяснил политолог.

Романов также обратил внимание на политическую борьбу внутри организации за место лидера. Волков решил перебить информационную повестку, как только Навальный вновь появился в информационном поле. Он мог бы выступить с заявлением раньше или позже или дать Навальному возможность самому сообщить о закрытии штабов, но решил «перетянуть» лидерство на себя.

В итоге Навальный превратился в предмет манипуляции в руках собственных помощников и спонсоров. Западные кураторы обещали, что не бросят его и не дадут посадить его в тюрьму. Однако в действительности все забыли про Навального — Волков держит его под информационном колпаком, формируя для Навального ложную картину мира и обнадеживая его поддержкой.

«Среди сторонников Навального витает чувство разочарования, многие ожидали, что все пойдет по сценарию голливудских фильмов: Навальный прибудет в Россию, сломит все здесь и, как революционер XIX века, сможет перестроить все вокруг себя. Оказалось, что реальность — более приземленная. В рядах сторонников Навального идет тотальное разочарование во всем происходящем», — заключил эксперт.

При этом помощники Навального осаждают иностранные посольства с целью получения статуса политбеженцев. Они не перестают надеяться на помощь иностранных кураторов. Между тем на Западе продолжают тиражировать антироссийские вбросы, стараясь защитить своего агента Навального.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.