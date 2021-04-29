Главный раввин России призвал Зеленского осудить марш неонацистов в Киеве

Главный раввин России Берл Лазар в беседе с ФАН предостерег власти Украины от реабилитации нацизма и призвал президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему он допустил марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве.

Федеральное агентство новостей /

Шествия «памяти» о преступниках нельзя оправдать

Берл Лазар согласился, что чествование дивизии СС «Галичина» в городе, который пережил ужасы войны и помнит Бабий Яр, не имеет оправданий. Шествие в центре Киева в память тех, кто уничтожал евреев, украинцев, русских, поляков и другие народы, — возмутительно, подчеркнул собеседник агентства.

«Я шокирован тем, что власти Украины допустили подобное. Мать президента Украины имеет прямую связь с еврейским народом, — напомнил Лазар. — Как он мог разрешить такое? Как господин Зеленский может молча смотреть на происходящее? Я ожидаю от него жесткий ответ и надеюсь, что мои слова будут услышаны».

Очень печально, когда люди забывают историю, причем историю не тысячелетней давности, а предыдущего поколения, подчеркнул главный раввин России.

«Еще живы очевидцы того, как нацисты относились к евреям и другим народам. Речь идет не о коллаборационизме, а о массовых убийствах — это самое страшное преступление!» — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, одобрение подобного злодеяния не лучше, чем само преступление.

«Шествия, связанные с «памятью» о преступниках, нельзя оправдать никаким образом. Это не тот случай, когда говорят: «Мы имели в виду другое!» Неважно, что вы имели в виду, важен посыл обществу. Оправдание геноцида в любом виде может привести к повторению того, что произошло», — обратил внимание Лазар.

Главный раввин пояснил: простой человек, глядя как преступников называют «героями», сделает вывод, что ему надо поступать так же — ведь тогда он тоже будет «героем». Это порождает терроризм, нацизм, притеснения людей другой национальности или вероисповедания. Всегда проще сказать, что «это была борьба против коммунизма», или придумать что-то еще. В действительности же посыл будет следующий: «Все способы хороши!»

Когда закрывают глаза на подобное, это приводит к последствиям, и потом может быть поздно — произойдет всплеск антисемитизма, новая волна радикализма, предостерег главный раввин.

«Это все может повлечь непредсказуемые последствия. Я надеюсь, что произошедшему будет дан четкий ответ и виновных накажут», — заявил собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей /

«Позор президента Украины и всего народа»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что ждет оценку произошедшего со стороны правительства Израиля. По его мнению, Россия должна активно обозначить свою позицию в связи с состоявшимся шествием неонацистов в центре Киева.

Парламентарий добавил, что удивлен в этом случае позицией Тель-Авива. Много лет говорится о том, что евреи пострадали от нацистов, Холокост признан мировым сообществом, и в этом свете Владимир Зеленский видится «экспонатом паноптикума», отметил собеседник ФАН.

«Он происходит из украинско-еврейской семьи. Почему подобное его не беспокоит? Почему Израиль не дает его действиям, а точнее бездействию, никакой оценки? В Киеве находятся массовые захоронения евреев, которых во время Великой Отечественной войны убили нацисты. От фашизма пострадали представители всех национальностей: русские, украинцы, цыгане и другие народы. Но почему человек, имеющий прямое отношение к нации, которую истребляли, к чествованию этих преступников относится так спокойно? Это удивляет!» — возмутился Шерин.

Политик заметил, что марш в честь дивизии СС «Галичина» омерзителен. Прославление карателей и убийц — оскорбление памяти жертв фашизма. Это провокация накануне Дня Победы, это позор президента Украины и украинского народа, уверен парламентарий. По мнению Шерина, ни один здравомыслящий человек не может относиться к подобному спокойно.

«Россия не может, как США, быть мировым жандармом. Я полагаю, что Тель-Авив как минимум должен пригласить посла Украины и потребовать объяснений. Есть решение Нюрнбергского трибунала: Германия до сих пор платит репарации и компенсации представителям этой нации. Мы ждем оценки происходящему!» — высказался государственный деятель.

Зампред комитета по обороне считает, что в перспективе Россия должна принять нормативный акт, который официально признает организации и движения, связанные с дивизией СС «Галичина», преступными, ведь по факту они — экстремистские организации, деятельность которых должна быть официально запрещена.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В России реабилитация и пропаганда нацизма наказываются статьей УК

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что законодательная база России и так ясно определяет организации, подобные дивизии СС «Галичина», как преступные.

«Реабилитация и пропаганда нацизма наказывается по статье 354.1. Уголовного кодекса РФ. Попытки переписать историю в России пресекаются на законодательном уровне. Все это было закреплено ранее. Сравнительно недавно в нормативные акты внесли поправки в соответствии с современными реалиями», — пояснил Нилов.

При этом депутат напомнил, что Украина — другое государство, и законы там тоже другие. В провокационных целях власти соседней страны совершают и будут совершать действия, которые наносят вред по большей части им самим. Провокации устраиваются для привлечения внимания.

«Более десяти лет назад президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание «Героя Украины». На Украине и вне ее есть политические силы, заинтересованные в эскалации конфликта с Россией. Некоторые украинские политики пытаются заработать очки на дестабилизации обстановки и псевдопатриотических демаршах», — обратил внимание парламентарий.

Нилов также заявил, что политические группировки Киева сознательно добиваются раскола в отношениях между нашими странами.

Напомним, марш в честь дня создания дивизии СС «Галичина» в Киеве националисты провели 28 апреля. Мероприятие, именуемое в анонсе «Марш вышиванок», началось в 18:00 на Арсенальной площади украинской столицы. Неонацисты, облаченные в фашистскую форму, с флагами и эмблемами нацистской Германии под охраной полиции прошли по улицам столицы Украины. В настоящее время Facebook массово банит журналистов за репортажи с марша. Блокируются фото и видео.

Одновременно с этим в украинских чатах развернулась дискуссия о том, что карателями «были украинские патриоты, которые видели в дивизии ядро будущей украинской армии». Гитлера там называют «освободителем Украины».

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.