Высокопоставленные чиновники из администрации Байдена посетят Ближний Восток

Вашингтон, 29 апреля. Делегация США посетит ряд ближневосточных стран в ближайшие дни для обсуждения проблем, связанных с «национальной безопасностью» Соединенных Штатов.

Миссию возглавляет координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Совете национальной безопасности Бретт Макгерк. С ним на Ближний Восток отправятся советник Госдепартамента Дерек Чоллетт, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, глава Ближневосточного отдела Пентагона Дана Страул.

Делегация планирует посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Иорданию. При этом в Эр-Рияде и Абу-Даби чиновники поднимут вопрос о переговорах с Ираном. Администрация Байдена регулярно консультируется со своими региональными партнерами о прогрессе в венских переговорах, посвященных возвращению США и Ирана к ядерной сделке.

В Абу-Даби будет поднята тема военного контракта на 23 миллиарда долларов, по которому арабское государство должно получить 50 истребителей F-35, 18 беспилотников и иную технику.

Ранее на рассмотрение в американском Сенате был предложен законопроект об ужесточении условий поставок вооружений государствам, не входящим в НАТО. Потенциальный закон мог обнулить текущий контракт с ОАЭ, заключенный еще при Дональде Трампе. Инициатива была выдвинута представителями Демократической партии, хотя до этого Байден выразил намерение реализовать договоренности.

"The Biden administration’s decision to approve the sale of F‐​35s to the UAE is troubling, but it also raises more general concerns about Biden’s weapons transfer policy." -- @trevor_thrall and @jbcohen92 #CatoFP https://t.co/uGXlvLOqCN