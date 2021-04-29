Высокопоставленные чиновники из администрации Байдена посетят Ближний Восток

Вашингтон, 29 апреля. Делегация США посетит ряд ближневосточных стран в ближайшие дни для обсуждения проблем, связанных с «национальной безопасностью» Соединенных Штатов.

Миссию возглавляет координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Совете национальной безопасности Бретт Макгерк. С ним на Ближний Восток отправятся советник Госдепартамента Дерек Чоллетт, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, глава Ближневосточного отдела Пентагона Дана Страул.

«Высокопоставленная межведомственная делегация отправится на следующей неделе, чтобы обсудить ряд важных вопросов, связанных с национальной безопасностью США и продолжающимися усилиями по деэскалации напряженности в ближневосточном регионе», — говорится в официальном сообщении.

Делегация планирует посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Иорданию. При этом в Эр-Рияде и Абу-Даби чиновники поднимут вопрос о переговорах с Ираном. Администрация Байдена регулярно консультируется со своими региональными партнерами о прогрессе в венских переговорах, посвященных возвращению США и Ирана к ядерной сделке.

Continúan las negociaciones en Viena para que Irán cumpla el acuerdo nuclear y Estados Unidos regrese al pacto https://t.co/frZH2o7tiP — Ecuadeportes (@ecuadeportes) April 27, 2021

Вопрос вооружений

В Абу-Даби будет поднята тема военного контракта на 23 миллиарда долларов, по которому арабское государство должно получить 50 истребителей F-35, 18 беспилотников и иную технику.

Ранее на рассмотрение в американском Сенате был предложен законопроект об ужесточении условий поставок вооружений государствам, не входящим в НАТО. Потенциальный закон мог обнулить текущий контракт с ОАЭ, заключенный еще при Дональде Трампе. Инициатива была выдвинута представителями Демократической партии, хотя до этого Байден выразил намерение реализовать договоренности.

"The Biden administration’s decision to approve the sale of F‐​35s to the UAE is troubling, but it also raises more general concerns about Biden’s weapons transfer policy." -- @trevor_thrall and @jbcohen92 #CatoFP https://t.co/uGXlvLOqCN — Cato Foreign Policy (@CatoFP) April 28, 2021

Представители Демпартии неоднократно критиковали ОАЭ за участие в саудовской коалиции, вмешавшейся в йеменскую гражданскую войну в 2014 году. За семь лет арабские государства были обвинены в ряде военных преступлений. По сведениям ООН, коалиция наносила удары по местам скопления гражданского населения, включая жилые кварталы, лагеря беженцев, мечети, школы, рынки, больницы, свадьбы и т.д. При этом активно применялось неконвенциональное оружие, включая кассетные боеприпасы.

If you have forgotten,

Years and the Yemeni people, children, women, elders, men, live the daily Saudi bombing with all forbidden weapons.

And the world is watching silently.#PeaceForYemenpic.twitter.com/YhdXKpp1kx — Ghaleb Alsudmy غالب محمد السدمي (@ghalebalsudmy) March 27, 2021

При этом Макгерк в очередной раз подтвердил, что военная техника будет продана Абу-Даби вовремя и в условленных объемах.