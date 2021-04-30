Военный эксперт указал на основной просчет США в борьбе с Россией

Американские военные сделали ставку на развитие авианосных ударных групп, а в это же время Россия разработала гиперзвуковое оружие. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН заявил, что это и стало основным просчетом Пентагона в борьбе с РФ.

Глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Калифорнии сказал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. По его словам, всего за несколько лет Москве удалось не только догнать Вашингтон, но и значительно его обогнать.

«Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего. Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений», — сообщил глава Пентагона.

В свою очередь глава американского стратегического командования адмирал Чарльз Ричардc во время выступления на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил сообщил, что Россия и Китай значительно опережают США в области стратегических вооружений. По его словам, Вашингтон больше не может сдерживать Москву и Пекин межконтинентальными баллистическими ракетами, которые он назвал «реликтами холодной войны».

«Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020–2030 годах?» — задается вопросом Ричардс.

Он добавил, что в случае третьей мировой войны США не смогут одержать победу без современных межконтинентальных баллистических ракет. Адмирал считает, что за последние несколько лет Россия модернизировала арсенал межконтинентальных ракет шахтного базирования, а Вашингтон занимался только «косметическим ремонтом» вооружений.

army.mil / U.S. Army

Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, благодаря кому России удалось обогнать США в области стратегических вооружений. По его словам, за короткое время РФ создала гиперзвуковое оружие.

«России удалось обогнать США в области стратегических вооружений благодаря нашим ученым. Мы сделали упор на создание эффективного оружия с точки зрения нанесения максимального урона противнику. Это касается надводного и подводного флотов, авиации. Но в приоритете стояла разработка гиперзвукового вооружения. Мы знаем, что на вооружении армии России уже находится «Кинжал». Его носителями могут быть стратегические самолеты, в том числе и дальние перехватчики МиГ-31. Сюда также можно отнести и ракеты «Циркон», которыми могут быть оснащены как действующие подводные лодки, так и строящиеся, а также надводные корабли. Ракетные ячейки позволяют запускать ракеты «Циркон» даже с малых ракетных кораблей типа «Буян» и «Каракурт». Это касается и противоракет с гиперзвуком. Недавно были проведены испытания на полигоне Сары-Шаган. Их результаты весьма озадачили американцев. Новые ракеты показали возможность сшибать стратегические ракеты вероятного противника», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Эксперт указал на основной просчет Пентагона в борьбе с Россией. По его словам, американцы сделали упор на создание авианосных ударных групп, хотя необходимо было разрабатывать гиперзвуковое оружие.

«Конечно, нам удалось обогнать американцев и благодаря их самоуспокоению. Ведь они не придавали значения и махнули рукой на все, что происходило и в российском ВПК, и в Вооруженных силах РФ. После развала СССР они почивали на лаврах, занимаясь другими проектами — авианосцами, подводным флотом, эсминцами и так далее. Они вложили миллиарды долларов, которые ушли на создание неэффективных образцов вооружения. Насколько мне известно, испытания, которые они хотели провести со своими гиперзвуковыми ракетами, закончились весьма печально. Результаты повергли США в уныние. Немаловажно отметить, что американцы находятся только в самом начале пути по производству видов оружия, которые уже стоят на вооружении армии России. Что это означает? Более десяти авианосных ударных групп США, на которые были выделены баснословные средства, могут быть потоплены с «удаленки». Это один из главных просчетов Пентагона. Теперь они в роли догоняющих. Они не привыкли к такому», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Капитан первого ранга запаса считает, что когда американцы узнали о создании в России ракетного комплекса «Авангард», то в США началась легкая паника.

«Сегодня наши ученые мужи и конструкторы работают на полигонах. Они разрабатывают новые виды вооружения. Они будут намного эффективнее тех, которые мы имеем сегодня. Это, например, «Авангард» — ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Из-за этого в США легкая паника. Америка потеряла абсолютно все рычаги давления на Россию, поскольку экономические санкции не действуют, а угрожать РФ военным путем теперь бесполезно. Они лишь могут отправить несколько своих кораблей в Черное море, делать облеты наших территорий. Гиперзвуковое оружие позволило нашей стране чувствовать себя спокойно. А если кто-то попробует атаковать Россию, то это приведет к огромным потерям нападавшей стороны и не исключено, что к поражению. Этот факт очевиден», — резюмировал Василий Дандыкин.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис в своей колонке рассказал, почему Пентагон озабочен превосходством России.