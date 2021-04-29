Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана. События дня

Путин назвал причину инсинуаций вокруг «Северного потока — 2» Инсинуации вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» возникают в связи с попытками недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями французского бизнеса. Глава государства оценил множество политических спекуляций вокруг Nord Stream. По словам российского лидера, этот амбициозный энергетический проект является исключительно экономическим. Также во время видеоконференции Владимир Путин назвал Францию одним из ключевых экономических партнеров. Среди государств Евросоюза она занимает почетное шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое по товарообороту.

Граждане Киргизии погибли на границе с Таджикистаном pixabay.com / В ходе столкновений на границе с Таджикистаном погибли как минимум двое граждан Киргизии, пострадали десятки человек. Перестрелка между военнослужащими стран-соседей началась сегодня на спорном участке границы в районе водозабора «Головной» в Баткенской области. Пограничная служба киргизского Государственного комитета нацбезопасности обвинила таджикскую сторону в провокации конфликта. В свою очередь, у Душанбе — противоположное видение ситуации. Со стороны Таджикистана выдвигаются танки. Президент Киргизии Садыр Жапаров в связи с вооруженным противостоянием провел заседание Совета безопасности страны в узком составе.