Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 19:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Общество
Вассерман заявил, что жертвователи ФБК могут сесть в тюрьму за экстремизм
19:06
Происшествия
Задержанный силовиками 17-летний член «М.К.У.» делал бомбу по картинкам из интернета
19:04
Общество
Светлана Лобода рассказала на ММКФ о своей прабабушке-хулиганке
19:03
Происшествия
Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге
19:00
Происшествия
СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма
18:55
Армия
Силы Тихоокеанского флота РФ пополнились новым противодиверсионным катером
18:55
Общество
Говорящий пес стал кумиром лежебок
18:53
Экономика
В Сбербанке ожидают роста кредитования в России
18:52
Армия
Кедми объяснил, почему США боятся начать полноценную войну с Россией
18:52
Россия
Российские законы о пенсиях и ПДД вступят в силу в мае
18:51
Общество
Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино
18:47
Экономика
Регионы РФ могут нарастить долги без угрозы для кредитоспособности
18:47
Политика
Болгары высмеяли власти своей страны после новой провокации против России
18:45
Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
18:44
Происшествия
Пожарные потушили горящую иномарку на Васильевском острове
18:43
Общество
Блогер из США рассказал, как американцы лишились квартир по стандартам СССР
18:39
Политика
Лидер Black Lives Matter растратила 26 тысяч долларов на дорогие курорты
18:38
Шоу-бизнес
Новое фото Maruv с округлившимся животом спровоцировало слухи о беременности
18:36
Общество
Участников военного парада в Саранске привьют от COVID-19
18:34
Происшествия
Патрульная машина протаранила иномарку на Бухарестской
Все новости

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана. События дня

Видео
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана. События дня
pixabay.com  /  pixel2013

 

Путин назвал причину инсинуаций вокруг «Северного потока — 2»

Инсинуации вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» возникают в связи с попытками недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями французского бизнеса. Глава государства оценил множество политических спекуляций вокруг Nord Stream. По словам российского лидера, этот амбициозный энергетический проект является исключительно экономическим. Также во время видеоконференции Владимир Путин назвал Францию одним из ключевых экономических партнеров. Среди государств Евросоюза она занимает почетное шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое по товарообороту.

Граждане Киргизии погибли на границе с Таджикистаном

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана. События дня
pixabay.com  / 

В ходе столкновений на границе с Таджикистаном погибли как минимум двое граждан Киргизии, пострадали десятки человек. Перестрелка между военнослужащими стран-соседей началась сегодня на спорном участке границы в районе водозабора «Головной» в Баткенской области. Пограничная служба киргизского Государственного комитета нацбезопасности обвинила таджикскую сторону в провокации конфликта. В свою очередь, у Душанбе — противоположное видение ситуации. Со стороны Таджикистана выдвигаются танки. Президент Киргизии Садыр Жапаров в связи с вооруженным противостоянием провел заседание Совета безопасности страны в узком составе.

В Кремле пообещали ответить на действия Чехии и Болгарии

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана. События дня
youtube.com  / Prt Scr / Телеканал 360

Действия Чехии и Болгарии не останутся без ответа России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответные меры, естественно, есть, Россия реагирует, будет реагировать, без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные и бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — сообщил Песков.
В Кремле недоумевают, почему США и страны Европы упорно не хотят воспринимать желание России быть с ними в добрых отношениях. Но Москва терпеть выпады коллективного Запада не намерена. В частности, в нашем МИД уже пообещали ответ на высылку еще одного российского дипломата из Болгарии.

 

путин россия песков кремль болгария франция таджикистан киргизия чехия северный поток - 2
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 131070 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 96376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 95709 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 86146 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 58532 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Видео / Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана. События дня
Рейтинг@Mail.ru