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Бывшие малолетние узники концлагерей в преддверии 9 Мая дали наказ депутату Вострецову

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 17:31
Общество
Бывшие малолетние узники концлагерей в преддверии 9 Мая дали наказ депутату Вострецову
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 29 апреля. Встреча ветеранов и представителей общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей с депутатом Госдумы Сергеем Вострецовым в преддверии 9 Мая состоялась в Санкт-Петербурге на площадке организации профсоюзов СОЦПРОФ. Напомним, Вострецов является руководителем СОЦПРОФа.

Зинаида Ильинична Королева обратилась к депутату с просьбой прировнять по льготам бывших узников концлагерей к блокадникам
Федеральное агентство новостей  / 

Председатель Красносельского отделения Общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зинаида Ильинична Королева обратилась к депутату с просьбой приравнять по льготам бывших узников концлагерей к блокадникам Санкт-Петербурга. Это предложение, по мнению Сергея Вострецова, является справедливым.

«Люди, находившиеся в Ленинграде в годы блокады, взрослые и дети — пережили страшные испытания и муки, но они все-таки были на своей родной земле, — рассказала Зинаида Королева корреспонденту ФАН. — А нас держали за колючей проволокой, в бараках, мы были в полном смысле в «логове зверя», нас истязали и насиловали, и, если бы не героическая Красная армия, которая нас спасла от неминуемой смерти, мы были бы обречены».

Бывшие малолетние узники в преддверии 9 Мая дали наказ депутату Вострецову
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Зинаиды Королевой, ветеранов и тех, кто застал войну взрослым, осталось уже очень мало. В то же время еще живы достаточно многие люди, пережившие страшные испытания в военное лихолетье, будучи детьми.

«Не надо сегодня нас делить на категории и ранжировать, просто помогите нам», — попросили бывшие малолетние узники у депутата.

Сергей Вострецов пообещал еще до конца работы седьмого созыва Госдумы внести в парламент соответствующие предложения.

«Я это обязательно сделаю, поскольку считаю, что эти люди, безусловно, правы. Это — наша недоработка, и она будет исправлена», — подчеркнул Вострецов в беседе с ФАН.

О том, как в Петербурге проходит подготовка к Дню Победы, читайте на сайте ФАН.

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