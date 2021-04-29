Глава центра «Феникс» получила условный срок по делу о смерти актера Марьянова

Москва, 29 апреля. Лобненский городской суд Подмосковья вынес приговор по делу подмосковного центра «Феникс», в котором проходил реабилитацию актер Дмитрий Марьянов.

Глава центра Оксана Богданова приговорена к трем годам условно. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, директор реабилитационного центра признана виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. Он неоднократно жаловался на боль и плохое самочувствие, однако директор центра запретила вызывать скорую помощь. Следствием установлено, что при своевременной медицинской помощи можно было сохранить актеру жизнь.