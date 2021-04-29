Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 16:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Шоу-бизнес
Елена Проклова дала первый комментарий после скандального интервью на НТВ
16:06
Экономика
Аналитики спрогнозировали курс рубля на майских праздниках
16:05
Весь мир
Пять человек погибли в результате тюремной перестрелки в Эквадоре
16:04
Политика
МИД РФ раскрыл даты рабочих поездок Лаврова в мае
16:02
Коронавирус
Почему бразильцам отказали в спасении «Спутником». Колонка Сергея Малинковича
16:02
Общество
Власти Нью-Йорка намерены снять коронавирусные ограничения в июле
16:00
Происшествия
Глава центра «Феникс» получила условный срок по делу о смерти актера Марьянова
15:57
Весь мир
Американец поджег леса Калифорнии, чтобы скрыть убийство
15:56
Общество
В Подмосковье запретили ходить в лес и жарить шашлык
15:56
Шоу-бизнес
Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах
15:55
Общество
Полный гид по профессии швея: от обязанностей и навыков до зарплаты в России
15:54
Экономика
Вице-премьер Белоусов провел совещание по поводу роста цен на металлопродукцию
15:52
Происшествия
Членов движения АУЕ задержали в Ульяновске
15:52
Политика
Стали известны имена организаторов водной блокады Крыма
15:50
Происшествия
В петербургском гипермаркете мужчине на голову упала бутылка
15:49
Происшествия
Петербуржец с обгоревшими ногами попал в ожоговую реанимацию
15:48
Экономика
Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно
15:47
Общество
Глава противопожарного отдела «Гринпис» рассказал, как снизить число возгораний
15:47
Происшествия
Российского актера Лаптева задержали с наркотиками в Москве
15:45
Общество
Высотный протест: ростовский крановщик заперся в кабине, требуя выплаты зарплаты
Все новости

Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 15:57
Шоу-бизнес
Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах
instagram.com  /  @bozhenarynska

Москва, 29 апреля. Журналистка Божена Рынска назвала травлю актрисы Елены Прокловой за ее скандальное признание в домогательствах отвратительной, после чего встала на ее сторону.

Публицист опубликовала в Instagram свое мнение насчет скандала, разразившегося вокруг актрисы Прокловой после ее интервью в шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион». В рамках передачи звезда заявила, что в 15 лет подверглась домогательствам со стороны влиятельного актера, которые ранили ее юношескую психику.

Рынска эмоционально прокомментировала скандальное интервью Прокловой. Она заявила, что не собиралась освещать эту тему вообще, так как сама актриса ей «глубоко неприятна». Однако подписчики неоднократно просили высказаться публициста по «горячей» теме. Рынска пришла к выводу, что сделает это, как только волна основного хайпа упадет.

«Абьюз — мерзость, его всегда надо озвучивать, только делать это бескорыстно. Травмой не торгуют. Сама героиня мне глубоко неприятна, но травля жертвы абьюза, даже неприятной и преследующей свои интересы, мне тоже отвратительна», — встала на сторону Прокловой Божена Рынска.

В студии у Леры Кудрявцевой актриса отказалась называть имя человека, домогавшегося ее. Она описала подробности его приставаний со слезами на глазах и отметила, что он стал «кумиром миллионов». Смотревшие выпуск зрители тут же подумали, что Проклова намекает на покойного актера и режиссера Олега Табакова. Догадки фанатов звезда подтверждать или опровергать не стала, за что получила в свой адрес волну хейта как от подписчиков, так и от звездных коллег.

скандал рынска проклова
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 122780 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 89762 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 73982 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 72661 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 56939 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Шоу-бизнес / Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах
Рейтинг@Mail.ru