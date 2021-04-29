Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах

Москва, 29 апреля. Журналистка Божена Рынска назвала травлю актрисы Елены Прокловой за ее скандальное признание в домогательствах отвратительной, после чего встала на ее сторону.

Публицист опубликовала в Instagram свое мнение насчет скандала, разразившегося вокруг актрисы Прокловой после ее интервью в шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион». В рамках передачи звезда заявила, что в 15 лет подверглась домогательствам со стороны влиятельного актера, которые ранили ее юношескую психику.

Рынска эмоционально прокомментировала скандальное интервью Прокловой. Она заявила, что не собиралась освещать эту тему вообще, так как сама актриса ей «глубоко неприятна». Однако подписчики неоднократно просили высказаться публициста по «горячей» теме. Рынска пришла к выводу, что сделает это, как только волна основного хайпа упадет.

«Абьюз — мерзость, его всегда надо озвучивать, только делать это бескорыстно. Травмой не торгуют. Сама героиня мне глубоко неприятна, но травля жертвы абьюза, даже неприятной и преследующей свои интересы, мне тоже отвратительна», — встала на сторону Прокловой Божена Рынска.

В студии у Леры Кудрявцевой актриса отказалась называть имя человека, домогавшегося ее. Она описала подробности его приставаний со слезами на глазах и отметила, что он стал «кумиром миллионов». Смотревшие выпуск зрители тут же подумали, что Проклова намекает на покойного актера и режиссера Олега Табакова. Догадки фанатов звезда подтверждать или опровергать не стала, за что получила в свой адрес волну хейта как от подписчиков, так и от звездных коллег.