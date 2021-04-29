Вице-премьер Белоусов провел совещание по поводу роста цен на металлопродукцию

Москва, 29 апреля. Поводом встречи стал рост стоимости металлопродукции на 30% в 2020 году. Правительством будут разработаны рыночные механизмы регулирования цены.

По итогам совещания Минпромторгу, Минфину и Росрезерву была дано поручение предложить варианты механизма рыночного регулирования цен на металлопродукцию, сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Предполагается, что могут быть созданы запасы металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, аналогично механизму, применяемому при колебаниях цен на зерно. В правительство неоднократно поступали жалобы от потребителей металлопродукции, в частности, от застройщиков, связанные со значительным подорожанием товара.

Вице-премьер Белоусов ранее дал поручение правительственным ведомствам исследовать замедление импортозамещения программного обеспечения.