Санкт-Петербург, 29 апреля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов совместно с начальником Санкт-Петербургского университета МВД РФ напутствовал будущих сотрудников правоохранительных органов, которые приняли участие в написании диктанта Победы. На мероприятии присутствовал корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Обращаясь к курсантам, парламентарий напомнил, что 76 лет назад наши деды поставили точку в самой страшной войне в истории человечества.

«Да, тогда фашизм был разбит, но память многих европейских народов оказалась очень коротка, — отметил Сергей Вострецов, обращаясь к слушателям. — Как мы знаем, сегодня на Западе многие пытаются в полном смысле слова переврать историю в угоду своим корыстным интересам. Даже на некогда братской нам Украине открыто хозяйничают сторонники нацистов, последователи коллаборациониста Степана Бандеры. Наш народ, наша страна, в том числе наш родной Санкт-Петербург — Ленинград, заплатили слишком дорогую цену за нашу общую победу, чтобы мы могли спокойно относиться к исторической неправде».

Федеральное агентство новостей /

Вострецов напомнил, что принятые недавно поправки в Конституцию России предусматривают запрет на искажение истории и умаление подвига нашей страны в годы Великой Отечественной войны. В заключение парламентарий пожелал будущим защитникам прав граждан крепкого здоровья и мирного неба над головой.