Членов движения АУЕ задержали в Ульяновске

Ульяновск, 29 апреля. Правоохранители задержали четырех членов АУЕ1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ), возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба УМВД по региону.

Оперативникам удалось установить предполагаемого организатора преступного объединения, а также выявить активных участников. Фигуранты позиционировали себя как участники АУЕ, которая орудовала на территории Засвияжского района города Ульяновска.

Сотрудники ФСБ задержали 16 участников украинской молодежной экстремистской группировки «М.К.У.», сообщало Федеральное агентство новостей. Спецоперации прошли в Краснодаре, Саратове, Иркутске, Чите, Тамбове, Анапе, Тюмени, Пущине и Переславле-Залесском.

1 Организация запрещена на территории РФ.