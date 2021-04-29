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Стали известны имена организаторов водной блокады Крыма

Политика
Стали известны имена организаторов водной блокады Крыма
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 29 апреля. Семь человек названы главными организаторами водной блокады Крыма, об этом заявили власти республики.

В их число попали бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, действующий депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев, бывший нардеп Андрей Сенченко и беглый бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

Также, по мнению властей Крыма, в списке обвиняемых должны оказаться бывший представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин и председатель «Меджлиса крымско-татарского народа»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефат Чубаров.

Депутаты Госсовета Крыма направили запросы в СК РФ и ФСБ с просьбой завести уголовные дела в отношении указанных лиц за организацию водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова.

Власти Крыма считают, что список обвиняемых должны пополнить не менее пяти человек, среди них депутат Рады Игорь Луценко и активист Евромайдана Владимир Парасюк.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что ведет переписку с Верховным комиссаром по правам человека ООН Мишель Бачелет о водной блокаде Крыма.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

украина крым водная блокада
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