Стали известны имена организаторов водной блокады Крыма

Симферополь, 29 апреля. Семь человек названы главными организаторами водной блокады Крыма, об этом заявили власти республики.

В их число попали бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, действующий депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев, бывший нардеп Андрей Сенченко и беглый бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.

Также, по мнению властей Крыма, в списке обвиняемых должны оказаться бывший представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин и председатель «Меджлиса крымско-татарского народа»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефат Чубаров.

Депутаты Госсовета Крыма направили запросы в СК РФ и ФСБ с просьбой завести уголовные дела в отношении указанных лиц за организацию водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова.

Власти Крыма считают, что список обвиняемых должны пополнить не менее пяти человек, среди них депутат Рады Игорь Луценко и активист Евромайдана Владимир Парасюк.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что ведет переписку с Верховным комиссаром по правам человека ООН Мишель Бачелет о водной блокаде Крыма.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.