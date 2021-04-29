Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 16:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Шоу-бизнес
Елена Проклова дала первый комментарий после скандального интервью на НТВ
16:06
Экономика
Аналитики спрогнозировали курс рубля на майских праздниках
16:05
Весь мир
Пять человек погибли в результате тюремной перестрелки в Эквадоре
16:04
Политика
МИД РФ раскрыл даты рабочих поездок Лаврова в мае
16:02
Коронавирус
Почему бразильцам отказали в спасении «Спутником». Колонка Сергея Малинковича
16:02
Общество
Власти Нью-Йорка намерены снять коронавирусные ограничения в июле
16:00
Происшествия
Глава центра «Феникс» получила условный срок по делу о смерти актера Марьянова
15:57
Весь мир
Американец поджег леса Калифорнии, чтобы скрыть убийство
15:56
Общество
В Подмосковье запретили ходить в лес и жарить шашлык
15:56
Шоу-бизнес
Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах
15:55
Общество
Полный гид по профессии швея: от обязанностей и навыков до зарплаты в России
15:54
Экономика
Вице-премьер Белоусов провел совещание по поводу роста цен на металлопродукцию
15:52
Происшествия
Членов движения АУЕ задержали в Ульяновске
15:52
Политика
Стали известны имена организаторов водной блокады Крыма
15:50
Происшествия
В петербургском гипермаркете мужчине на голову упала бутылка
15:49
Происшествия
Петербуржец с обгоревшими ногами попал в ожоговую реанимацию
15:48
Экономика
Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно
15:47
Общество
Глава противопожарного отдела «Гринпис» рассказал, как снизить число возгораний
15:47
Происшествия
Российского актера Лаптева задержали с наркотиками в Москве
15:45
Общество
Высотный протест: ростовский крановщик заперся в кабине, требуя выплаты зарплаты
Все новости

Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно

Экономика
Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно
Федеральное агентство новостей

Салехард, 29 апреля. Все социальные выплаты, которые обычно поступают в первой половине месяца, сейчас будут начислены адресатам раньше срока. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Денежные средства до 1 мая получат порядка 100 тысяч ямальцев. Перенос затронет детские пособия, выплаты гражданам пенсионного возраста и компенсации за жилищно-коммунальные услуги, отметили в пресс-службе ЯНАО.

В случае, если какие-то из выплат не поступят, с 4 по 7 мая будет работать колл-центр органа социальной защиты. Туда жители региона смогут обратиться по всем вопросам, связанным с перечислениями средств, передает телерадиокомпания «Ямал-регион» слова директора департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, дни с 1 по 10 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими в связи с пандемией. Таким образом, дополнительными выходными (помимо дней с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая) станут также 4, 5, 6 и 7 мая.

Владельцы и руководители компаний, в соответствии с производственной необходимостью, сами принимают решение, по какому графику будет идти работа в «лишние» нерабочие дни, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

ямал выплаты майские праздники
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 122780 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 89762 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 73982 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 72661 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 56939 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Экономика / Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно
Рейтинг@Mail.ru