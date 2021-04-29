Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно

Салехард, 29 апреля. Все социальные выплаты, которые обычно поступают в первой половине месяца, сейчас будут начислены адресатам раньше срока. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Денежные средства до 1 мая получат порядка 100 тысяч ямальцев. Перенос затронет детские пособия, выплаты гражданам пенсионного возраста и компенсации за жилищно-коммунальные услуги, отметили в пресс-службе ЯНАО.

В случае, если какие-то из выплат не поступят, с 4 по 7 мая будет работать колл-центр органа социальной защиты. Туда жители региона смогут обратиться по всем вопросам, связанным с перечислениями средств, передает телерадиокомпания «Ямал-регион» слова директора департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, дни с 1 по 10 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими в связи с пандемией. Таким образом, дополнительными выходными (помимо дней с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая) станут также 4, 5, 6 и 7 мая.

Владельцы и руководители компаний, в соответствии с производственной необходимостью, сами принимают решение, по какому графику будет идти работа в «лишние» нерабочие дни, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.