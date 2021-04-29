Россия готова к работе без SWIFT в случае отключения от системы

Москва, 29 апреля. Аналитики оценили перспективы российской экономики в случае отключения страны от международной системы платежей SWIFT.

Недавно Европарламент внес на рассмотрение законопроект, который предполагает отключение Москвы от платежной системы SWIFT. Сторонники теории «российского заговора» считают, что Европа может таким образом ответить на «агрессию». Общественная служба новостей разобралась, какой эффект такое отключение окажет на экономику России.

Сейчас уровень взаимоотношений между Россией и Евросоюзом оставляет желать лучшего. Еще в декабре прошлого года экс-президент Украины Леонид Кравчук призывал ЕС к использованию данного метода для нанесения удара по экономике РФ. В апреле текущего года в российском МИД допустили возможность создания национальной альтернативы SWIFT.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — указывали в министерстве.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что в стране имеются все необходимые разработки для осуществления задуманной инициативы.

«База существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сообщал Лавров.

Член-корреспондент РАН завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета Руслан Хасбулатов считает, что разработка собственной системы в стране уже давно ведется, а МИД озвучил планы уже на финальных стадиях разработки. При этом Россия не стала бездействовать, когда с Запада начали поступать финансовые угрозы. В случае отключения Москва ответит Европе «финансовой бомбежкой».