Жители Краснодарского края получили официальный выходной в Радоницу

Краснодар, 29 апреля. Жителям Кубани рассказали об официальном введении выходного дня 11 мая. Соответствующее решение вынес глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Введение выходного связано с Радоницей, сообщает источник Федерального агентства новостей. Для участия в народном мероприятии в регионе объявляется нерабочий день. Согласно распоряжению главы региона, в этом году выходным днем стала дата 11 мая.

Несмотря на это, оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в России рекомендовал ограничить посещение кладбищ на Кубани. По словам Кондратьева, выходной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменять не станут. Глава Кубани уточнил, что у жителей Краснодарского края должна быть возможность помянуть родственников. Он заявил, что сделать это можно как дома, так и в храме.

Продукты, которые используются для праздничной трапезы, можно освящать на Пасху. Как сообщалось ранее, об этом рассказал настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне Павел Великанов.