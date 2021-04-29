Клинцевич ожидает новой «туберкулезно-ковидной золотухи» у Навального

Совсем недавно по всей стране отгремели, если можно так сказать, митинги в поддержку блогера Алексея Навального, а его здоровье резко пошло на поправку, и он, как ни странно, начал есть. Вероятнее всего «умирающий» блогер лишь пытался привлечь к себе внимание. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что не за горами новая «туберкулезно-ковидная золотуха» у Навального.

По мнению политика, улучшение здоровья оппозиционера связано с ослаблением его зарубежных спонсоров, а из-за того, что в тюрьме ему еще сидеть и сидеть, за его здоровьем тщательно следят.

«Люди в таких условиях знают, что с него надо сдувать пылинки, поэтому он питается хорошо, отслеживается состояние здоровья, и никаких проблем не будет. У него дисциплина, он все делает по уставу, поэтому там все в этом плане достаточно комфортно, поверьте мне», — уверяет Клинцевич.

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Однако он также убежден, что в скором времени россиянам вновь будут представлены новые подробности жизни Навального в заключении, а также огласке придадут и новые слухи о псевдо-болезни блогера.

«Как только возникнет какая-то сложная ситуация, а она, я думаю, возникнет в ближайшее время, ближе к выборам, зарубежные кураторы начнут его (Навального. — Прим. ФАН) реанимировать. Здесь нужно будет создавать деструктивные процессы, и они опять что-нибудь придумают. А пока это все — временный процесс. А к выборам я жду нового всплеска «туберкулезно-ковидной золотухи», — уверен политик.

Провал несанкционированных акций в поддержку Навального повлек за собой официальное закрытие штабов организатора «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией). Об этом сообщил соратник Навального Леонид Волков. В свою очередь политический аналитик Владимир Соловейчик оценил действия Волкова и рассказал, чего ожидать от «навальнистов» в дальнейшем.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.