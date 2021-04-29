Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 17:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:36
Происшествия
Полиция задержала петербуржца за публичное оправдание терроризма
17:34
Экономика
В украинском кабмине объяснили, почему был уволен глава «Нафтогаза»
17:33
Шоу-бизнес
Популярный блогер предрек скорый развод Насти Ивлеевой и Элджея
17:33
Весь мир
Убийство афроамериканца привело к массовым протестам в Северной Каролине
17:32
Политика
Политолог Межевич выразил надежду на ответ России недружественным странам
17:29
Общество
Бывшие малолетние узники концлагерей в преддверии 9 Мая дали наказ депутату Вострецову
17:29
Общество
Филипп Киркоров: Сколько можно снимать андеграунд про 80-е!
17:26
Политика
Юрист Топорнин назвал высылку дипломатов РФ новой нормой жизни
17:24
Общество
Режиссер Никита Михалков привился от коронавируса
17:24
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после попытки узбека дать взятку сотруднику ГИБДД
17:23
Шоу-бизнес
Валерия вышла в свет с бывшей женой Иосифа Пригожина и их дочерью
17:23
Происшествия
В Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогом пищевода
17:22
Общество
РЖД запустила дополнительные «Сапсаны» из Москвы в Петербург и обратно в майские выходные
17:22
Армия
МИД РФ: Москва изучает данные о военном конфликте между Киргизией и Таджикистаном
17:20
Армия
Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае написали «Диктант Победы»
17:19
Общество
Елена Проклова объяснила свое молчание о домогательствах неожиданным условием
17:18
Общество
Жириновский объяснил, как Россия могла бы решить острую проблему с Украиной
17:18
Весь мир
Высокопоставленные чиновники из администрации Байдена посетят Ближний Восток
17:18
Происшествия
Из Фонтанки в Петербурге вытащили тело утопленника
17:16
Происшествия
В Екатеринбурге грузовик повредил мост на кольцевой дороге
Все новости

Клинцевич ожидает новой «туберкулезно-ковидной золотухи» у Навального

Общество
Клинцевич ожидает новой «туберкулезно-ковидной золотухи» у Навального
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совсем недавно по всей стране отгремели, если можно так сказать, митинги в поддержку блогера Алексея Навального, а его здоровье резко пошло на поправку, и он, как ни странно, начал есть. Вероятнее всего «умирающий» блогер лишь пытался привлечь к себе внимание. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что не за горами новая «туберкулезно-ковидная золотуха» у Навального.

По мнению политика, улучшение здоровья оппозиционера связано с ослаблением его зарубежных спонсоров, а из-за того, что в тюрьме ему еще сидеть и сидеть, за его здоровьем тщательно следят.

«Люди в таких условиях знают, что с него надо сдувать пылинки, поэтому он питается хорошо, отслеживается состояние здоровья, и никаких проблем не будет. У него дисциплина, он все делает по уставу, поэтому там все в этом плане достаточно комфортно, поверьте мне», — уверяет Клинцевич.

Клинцевич ожидает новой «туберкулезно-ковидной золотухи» у Навального
Агентство городских новостей Москва  / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Однако он также убежден, что в скором времени россиянам вновь будут представлены новые подробности жизни Навального в заключении, а также огласке придадут и новые слухи о псевдо-болезни блогера.

«Как только возникнет какая-то сложная ситуация, а она, я думаю, возникнет в ближайшее время, ближе к выборам, зарубежные кураторы начнут его (Навального. — Прим. ФАН) реанимировать. Здесь нужно будет создавать деструктивные процессы, и они опять что-нибудь придумают. А пока это все — временный процесс. А к выборам я жду нового всплеска «туберкулезно-ковидной золотухи», — уверен политик.

Провал несанкционированных акций в поддержку Навального повлек за собой официальное закрытие штабов организатора «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией). Об этом сообщил соратник Навального Леонид Волков. В свою очередь политический аналитик Владимир Соловейчик оценил действия Волкова и рассказал, чего ожидать от «навальнистов» в дальнейшем.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный клинцевич тюрьма
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 126735 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 92962 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 84725 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 79618 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 57692 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Общество / Клинцевич ожидает новой «туберкулезно-ковидной золотухи» у Навального
Рейтинг@Mail.ru