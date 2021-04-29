Юрист рассказал, какие расчеты могут привлечь внимание налоговой

Москва, 29 апреля. Налоговые инспекторы в марте 2021 года получили новые полномочия в отношении банковских счетов физических лиц. Владельцам карт теперь нужно тщательнее отслеживать свои операции.

Как рассказал член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Борисов, чтобы избежать лишних вопросов, лучше не делать переводов с карты на сумму более 600 тысяч рублей. Информация о таких операциях автоматически поступает в Федеральную налоговую службу. Если у налоговиков появятся вопросы, то гражданину нужно быть готовым предоставить доказательства законности происхождения денег. То же самое относится и к операциям по снятию и внесению наличных, добавил эксперт в беседе с Life.

По словам Борисова, пристальный контроль в основном проводится за юрлицами, особенно теми, кто подозревается в уклонении от уплаты налогов. Специалист отметил, что в последнее время распространенной стала ситуация, когда в кафе и ресторанах не работает терминал, и официанты просят расплатиться наличными. В таком случае покупатель может столкнуться с проблемами в случае возврата средств, а продавец — с налоговой, заметил юрист.

«Непосредственно физическим лицам ничего не угрожает. Никаких серьёзных ограничений на оборот бумажных денег применяться никем не будет», — полагает Борисов.

По его прогнозу, в ближайшее время объем наличных денег будет сокращаться. Причинами такой тенденции служат восстановление экономики, рост ставок банковских вкладов и популяризация фондового рынка.

По данным Центробанка РФ, объем наличных денег в России в 2020 году увеличился до 13,4 трлн рублей. Однако, по мнению регулятора, в 2021 году начнется постепенный возврат наличных в банки.