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Россиян призвали провести майские выходные в кругу семьи

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 15:44
Общество
Россиян призвали провести майские выходные в кругу семьи
pixabay.com  /  FotografieLink

Москва, 29 апреля. Жителям России порекомендовали отметить майские праздники в кругу близких родственников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также Попова призвала не проводить масштабные мероприятия во время длительных выходных в мае. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальною дистанцию. Праздники лучше провести с семьей и на свежем воздухе, добавила глава Роспотребнадзора.

До этого сообщалось, что в России заразились коронавирусной инфекцией еще 9284 человека в 83 регионах страны за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

попова семья майские праздники
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