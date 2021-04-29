Россиян призвали провести майские выходные в кругу семьи

Москва, 29 апреля. Жителям России порекомендовали отметить майские праздники в кругу близких родственников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также Попова призвала не проводить масштабные мероприятия во время длительных выходных в мае. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальною дистанцию. Праздники лучше провести с семьей и на свежем воздухе, добавила глава Роспотребнадзора.

До этого сообщалось, что в России заразились коронавирусной инфекцией еще 9284 человека в 83 регионах страны за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.