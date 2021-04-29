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Находящемуся под угрозой выселения Тимуру Бекмамбетову грозит крупный штраф

Общество
Находящемуся под угрозой выселения Тимуру Бекмамбетову грозит крупный штраф
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 29 апреля. Источник в московской мэрии объяснил, почему государство вправе изъять собственность режиссера Тимура Бекмамбетова, которому также грозит крупный штраф.

Департамент культурного наследия Москвы требует выселить режиссера из доходного дома Мазинга, в котором кинодел приобрел себе квартиру в 226 «квадратов». Кадастровая стоимость жилья оценивается в 88 млн рублей, а реальная — в четыре раза больше. Соседи Бекмамбетова жалуются на образовавшиеся в доме трещины из-за затеянного им ремонта.

В начале апреля чиновники обратились в суд с заявлением о выселении и двумя административными делами в отношении Бекмамбетова. Первое касалось неисполнения обязанностей по приостановлению ремонта в случае обнаружения объекта культурного наследия или работ, проведение которых может ухудшить его состояние, второе — нарушений требования законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Продюсера предупреждали о необходимости вернуть все в первоначальный вид, но он отказался, сославшись на то, что доходный дом за прошедшее столетие не раз переделывался. Источник ФАН в мэрии объяснил, почему государство вправе выселить Бекмамбетова из квартиры. Дело в том, что доходный дом Мазинга является объектом культурного наследия не только фасадом, а полностью — там живут потомки ученого. К самому Мазингу на званые вечера ходили оперный певец Леонид Собинов, поэт Константин Бальмонт, писатель и журналист Владимир Гиляровский и другие знаменитости.

Когда владелец объекта культурного наследия не выполняет требования по его сохранности, государство вправе изъять собственность. Кроме того Бекмамбетову по двум административным делам грозит штраф от 120 тысяч до миллиона рублей в совокупности.

Ранее ФАН стало известно, что во время ремонтных работ в квартире Тимура Бекмамбетова были снесены несущие перегородки и вскрыт пол. После этого в стенах здания образовались трещины.

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