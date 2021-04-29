Прокуратура начала проверку после пожара на рыболовном судне в Мурманской области

Мурманск, 29 апреля. Инцидентом с возгоранием на рыболовном судне М-0236 «Хугинн» заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как стало известно ФАН от источника, надзорный орган проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта из-за пожара, произошедшего в морском порту Мурманск.

По предварительной версии, возгорание произошло в одном из помещений при производстве сварочных работ. Судно после происшествия пришвартовано к причалу 24 в морском порту. При этом во время инцидента никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 25 «квадратов». Собственника судна по факту инцидента вызвали на допрос для дачи объяснений.

Ранее пожар вспыхнул на сухогрузе «Таймыр», задымление произошло во втором трюме судна, пришвартованного к причалу порта Экономия. Инцидент произошел в Архангельске. Причиной возгорания, предположительно, стало горение упаковки тары, сообщал ФАН.