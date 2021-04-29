IKEA и «Мега» будут принимать деревянную мебель на переработку

Москва, 29 апреля. Запуск сервиса по приему деревянной мебели стартовал в магазинах IKEA и сети торговых центров «Мега».

Принимать деревянную мебель будут на переработку. Сдать предметы интерьера смогут жители Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщается в заявлении IKEA. Компания проводила пилотный проект по сбору мебели два года назад в Северной столице. Инициатива оказалась успешной. По итогам было принято решение масштабировать проект и запустить сервис в двух городах.

До этого сообщалось, что IKEA провела традиционный конкурс рисунков для детей. Одним из победителей стал 9-летний петербуржец. Компания выпустила мягкую игрушку по его эскизу.