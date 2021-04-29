«Газпром» отчитался о финансовых показателях по итогам 2020 года

Москва, 29 апреля. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2020 году составила 135,34 млрд рублей. Это почти в девять раз ниже показателя за 2019 год (1,2 трлн рублей), следует из материалов холдинга.

Выручка ПАО «Газпром» за отчетный период снизилась на 17,4%, достигнув 6,32 трлн рублей. Относящаяся к неконтролирующей доле участия прибыль сократилась в 2,5 раза, до 27 млрд руб. Капитальные затраты компании уменьшились на 14%, достигнув 1,52 млрд руб.

Однако итоги четвертого квартала 2020 года превзошли ожидания, отметил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Чистая прибыль за этот период составила 354 млрд руб., что целиком перекрыло убыток за прошлые девять месяцев и обеспечило положительный результат по итогам года в целом. EBITDA «Газпрома» за последнюю четверть года также достигла максимального значения за последние семь кварталов — 531 млрд руб., добавил он.

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа снизилась на 20%, до 3,05 трлн руб. В основном это было вызвано сокращением средних цен и объемов реализованного газа в сегменте «Европа и другие страны», отмечается в пресс-релизе госкорпорации.

Стоимость голубого топлива в Европе достигла нового трехмесячного пика. На рост цен повлияли холода, а также опровержение ожиданий возможного повышения транзита газа из РФ через Украину в мае.