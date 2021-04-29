Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом

Киев, 29 апреля. Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину нарушает все нормы дипломатического протокола, заявил украинский политик Тарас Березовец.

Внешний советник министра национальной безопасности и СНБО Украины устроил на своем Youtube-канале публичный урок Зеленскому. Самым вопиющим в выходке с приглашением президента РФ в Ватикан было отсутствие согласия Святого Престола выступить в качестве площадки для переговоров, подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«Прежде чем выступить с подобного рода предложением, нужно получить предварительное согласие третьей стороны. Так принято, так было принято до сегодняшнего дня в мировой дипломатии на протяжении тысячелетий, но Владимир Зеленский не связан ни с дипломатией, ни с государственной службой. Поэтому он пишет историю мировой дипломатии с чистого листа и делает это, как трехлетний ребенок, которому дали лист бумаги и чернила, и он оставляет еще даже не каракули, а кляксы...» — поучает Березовец.

Ранее российский политический обозреватель Владимир Корнилов обвинил Зеленского в попытке превратить встречу двух президентов в фарс.